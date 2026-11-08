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Presiden Prabowo Kumpulkan 10 Eks Kapolri di Hambalang, Ada Apa?

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |19:17 WIB
Presiden Prabowo Kumpulkan 10 Eks Kapolri di Hambalang, Ada Apa?
Presiden Prabowo Subianto kumpulkan eks Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu 10 eks Kapolri di Hambalang, Jawa Barat (Jabar), Minggu (8/11/2026). Pertemuan tersebut diketahui melalui unggahan di akun YouTube @SekretariatPresiden. 

Dalam kegiatan itu, tampak pula hadir Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Eks Kapolri yang hadir di antaranya adalah Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, dan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti. Selain itu, hadir pula Jenderal (Purn) Tito Karnavian dan Jenderal (Purn) Suroyo Bimantoro.

Kemudian, sejumlah pejabat utama Mabes Polri juga hadir, antara lain Astamaops Komjen Roycke Harry Langie dan Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

Turut hadir Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, Kadiv Propam Polri Irjen Nazly Harahap, Kabaintelkam Komjen Dedy Kusuma Bakti, dan Kabaharkam Komjen Herry Heryawan.

(Arief Setyadi )

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