Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi: Tanamkan Terus Nilai Patriotisme!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi yang berlokasi di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (30/10/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Jumat, 30 Oktober tahun 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto dengan ini meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi,” ucap Prabowo.

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan pesan kepada para siswa agar terus belajar dengan baik dan tekun. Kepada para pamong dan guru, Kepala Negara berpesan agar senantiasa memberikan bimbingan, pendidikan, serta keteladanan yang baik kepada para siswa.

“Tanamkan terus nilai patriotisme, integritas. Daripada ratusan orang pintar, berilah kepada negara pemuda, pemudi yang jujur, yang bersih hatinya, yang penuh cinta tanah air, baru kita berhasil sebagai bangsa dan negara,” katanya.

SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi dibangun di atas lahan seluas 30,2 hektare. Sekolah ini memiliki 30 ruang kelas beserta fasilitas pendukung lainnya, dengan total peserta didik sebanyak 677 siswa.