Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tekankan Kedaulatan Data sebagai Fondasi Keutuhan Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |14:10 WIB
Prabowo Tekankan Kedaulatan Data sebagai Fondasi Keutuhan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan data merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah perkembangan digitalisasi yang semakin pesat.

“Bapak Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi,” sebagaimana dikutip dari unggahan akun media sosial @sekretariat.kabinet, Jumat (30/10/2026).

Penguatan tata kelola data nasional melalui penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia, tersebut dibahas dengan melibatkan unsur DPR RI, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait.

Menurut unggahan tersebut, integrasi data nasional diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih akurat sekaligus memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber.

“Integrasi data diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih akurat, serta memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber,” tertulis dalam keterangan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251071//pangan-WLbU_large.jpg
Prabowo Ingin Harga Pangan Tidak Naik Selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/320/3251012//menteri_esdm_bahlil-ru5X_large.jpg
Bahlil: Prabowo Akan Resmikan Pabrik Baterai EV Ketiga RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/43/3250977//presiden_ri_prabowo_subianto_membagikan_bonus_atlet_asian_games_dan_para_games_2026_secara_simbolis-xZ9h_large.jpg
Prabowo Bagi-Bagi Bonus Atlet Asian Games dan Para Games 2026, Peraih Emas Diguyur Rp3 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3250971//prabowo_bahas_ruu_satu_data_indonesia-Oq4E_large.jpg
Prabowo Bahas RUU Satu Data Indonesia di Istana Bersama Dasco dan Rieke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3250888//pemerintah-8Kfn_large.jpg
Wantimpres Gelar Rapat Pleno, Bahas Pertemuan Prabowo dan Menlu Singapura?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3250878//pemerintah-sHIT_large.jpg
Prabowo Akan Hadiri Munajat Santri untuk Negeri dan Doa Bersama Atasi Karhutla di Istiqlal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement