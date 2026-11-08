Bahas Konflik, Delegasi Rusia-AS-Ukraina Bakal Gelar Pertemuan Trilateral di Abu Dhabi

MOSKOW — Rusia akan menghadiri putaran pembicaraan trilateral dengan Amerika Serikat (AS) dan Ukraina terkait perang yang sedang berlangsung. Pembicaraan ini diperkirakan akan dimulai pada Selasa (10/11/2026) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Presiden Rusia Vladimir Putin mengonfirmasi rencana pembicaraan ini dalam sebuah pertemuan dengan anggota tetap Dewan Keamanan Rusia pada Jumat (6/11/2026). Putin mengatakan bahwa ia telah mengundang perwakilan delegasi Rusia yang akan bertolak ke Abu Dhabi untuk mengikuti pembicaraan tersebut.

Menurut laporan TASS, pertemuan Dewan Keamanan itu dihadiri oleh Vladimir Medinsky, Igor Kostyukov, Yuri Ushakov, Mikhail Galuzin, dan Sergei Ryabkov.

“Mengingat negosiasi diperkirakan akan berlangsung pada hari Selasa, saya telah mengundang rekan-rekan yang akan berpartisipasi dalam pembicaraan ini,” ujar Putin, sebagaimana dilaporkan kantor berita Rusia, RIA Novosti.

Media pemerintah Rusia melaporkan bahwa pembicaraan tersebut akan berlangsung selama dua hari.