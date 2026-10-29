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Moskow Diserang Drone Besar-besaran, Penerbangan Dibatasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |11:52 WIB
Moskow Diserang Drone Besar-besaran, Penerbangan Dibatasi
Ilustrasi drone bom (Foto: Freepik)
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RUSIA – Moskow dan wilayah sekitarnya dilanda serangan drone berskala besar pada Rabu malam, 28 Oktober hingga Kamis, 29 Oktober 2026. Pihak berwenang Rusia mengklaim telah menembak jatuh sedikitnya 74 drone yang mendekati ibu kota, sementara sejumlah bandara memberlakukan pembatasan penerbangan.

Melansir Kyivpost, Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin awalnya melaporkan bahwa sistem pertahanan udara Rusia telah mencegat 57 drone yang menuju kota tersebut. Sekitar pukul 02.15 waktu Moskow, jumlah drone yang diklaim berhasil dicegat meningkat menjadi 74, menurut Ukrinform. Namun, laporan mengenai pencegatan drone tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Badan Transportasi Udara Federal Rusia (Rosaviatsiya) memberlakukan pembatasan sementara terhadap kedatangan dan keberangkatan di tiga bandara yang melayani Moskow, yakni Vnukovo, Domodedovo, dan Zhukovsky. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan keselamatan penerbangan.

Pembatasan di Bandara Zhukovsky dicabut sekitar satu jam kemudian. Sementara Bandara Vnukovo dan Domodedovo tetap menerima pesawat dengan menerapkan prosedur koordinasi khusus.

Kantor berita independen Rusia ASTRA, yang mengutip kantor berita negara TASS dan informasi dari pengendali lalu lintas udara, melaporkan bahwa dua pesawat yang terbang dari Turki menuju Moskow terpaksa berbalik arah akibat pembatasan di Bandara Vnukovo.

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Topik Artikel :
Drone Rusia Perang Rusia-Ukraina
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