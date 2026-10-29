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Tragis, Penjaga Kebun Bnatang Belanda Tewas Diserang Macan Tutul

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |04:05 WIB
Tragis, Penjaga Kebun Bnatang Belanda Tewas Diserang Macan Tutul
Ilustrasi.
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AMSTERDAM - Seorang penjaga berpengalaman di sebuah kebun binatang Belanda telah meninggal dunia, beberapa hari setelah diserang oleh macan tutul di dalam kandangnya, demikian konfirmasi dari pihak taman safari tersebut.

Perempuan yang telah bekerja di taman safari Beekse Bergen selama 40 tahun itu sedang merawat dua ekor macan tutul Persia di sebuah fasilitas dalam ruangan saat ia diserang pada Sabtu, (24/10/2026).

Ia mengalami luka-luka di bagian kepala dan leher serta sempat menjalani operasi darurat, namun pihak taman safari mengonfirmasi kematiannya pada Selasa, (27/10/2026).

Dalam sebuah pernyataan, pihak taman safari menambahkan bahwa penyelidikan independen akan dilakukan terkait insiden tersebut.

Saat mengumumkan kabar duka ini, pihak Beekse Bergen—yang terletak di Belanda bagian selatan—menyebutkan bahwa sang penjaga mengawali kariernya di sana sejak berusia 17 tahun dan telah bekerja di tempat tersebut selama empat dekade.

"Kepergiannya sangat memukul kami semua. Hati kami tertuju kepada keluarga, teman, dan orang-orang terkasihnya. Saat ini, fokus utama kami adalah memberikan dukungan kepada keluarga serta rekan-rekan kerjanya," tambah pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir BBC.

Kedua ekor macan tutul itu, yang biasanya ditempatkan terpisah dari staf, sempat dipindahkan ke dalam ruangan karena kondisi cuaca buruk.

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