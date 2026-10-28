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Polisi Ungkap Pekerjaan Pelaku Mutilasi Anak dan Istri di Madiun, Ternyata Bukan Orang Sembarangan!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |08:29 WIB
Polisi Ungkap Pekerjaan Pelaku Mutilasi Anak dan Istri di Madiun, Ternyata Bukan Orang Sembarangan!
Pelaku Mutilasi Anak dan Istri di Madiun/IMG
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MADIUN- Polisi mengungkapkan pekerjaan Dwi Bagus Martono, tersangka pembunuhan istri siri Dini Hardiyanti dan anaknya yang berusia 4 tahun di Madiun, Jawa Timur. Pelaku diketahui bekerja sebagai surveyor lapangan dan merupakan lulusan salah satu universitas ternama di Indonesia.

Selain mengungkap latar belakang tersangka, polisi juga mengungkap upayanya menghilangkan jasad kedua korban setelah pembunuhan.

"Dia kerjanya surveyor, bagian pemetaan gitu," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim Kombes Pol Roy Sihombing di Polda Jatim, dikutip, Rabu (28/10/2026).

Dia menyampaikan, upaya tersebut dilakukan selama dua hari dan, menurut pengakuan tersangka kepada penyidik, terinspirasi dari film.

Dalam upaya menghilangkan jasad korban, tersangka diduga membakar dan memutilasi jasad keduanya sebelum memasukkannya ke mesin penggiling daging. Tersangka disebut berencana membuang sisa jasad korban ke laut.

Sementara untuk menjalankan aksinya, tersangka menggunakan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggiling daging yang dibeli secara daring.

 

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