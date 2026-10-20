Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kuasa Hukum Sebut Pelaku Pembunuhan Bharada Valdo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |00:13 WIB
Kuasa Hukum Sebut Pelaku Pembunuhan Bharada Valdo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
Kuasa Hukum sebut pelaku pembunuhan Bharada Valdo dijerat pasal pembunuhan berencana (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kuasa hukum Bharada Laurentius Valdo Fernandez Lawai, Petrus Bala Pattyona, menyebutkan berdasarkan informasi dari penyidik Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, junior kliennya yang diduga melakukan pembunuhan terhadap korban bakal dijerat dengan pasal pembunuhan berencana.

"Penyidik menjelaskan pasal yang disangkakan adalah Pasal 491 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembunuhan berencana, yang ancaman pidananya pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun," ujarnya, Senin (19/10/2026).

Dalam kasus ini, kata dia, tersangka AA dijerat dengan Pasal 491 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembunuhan berencana. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dia menerangkan terkait sanksi kedinasan, penyidik menyampaikan proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap pelaku sedang diproses oleh Divisi Propam Polri secara paralel dengan penanganan perkara pidananya.

"Ada juga di antara kami bertanya, kapan PTDH-nya? PTDH-nya ya, karena itu bagian etik, penyidik menjelaskan itu bagian Propam yang akan memproses. Jadi ini nanti semuanya sejalan. Pidana pembunuhannya berjalan, PTDH-nya juga berjalan," katanya.

Dia menambahkan, penyidikan kasus dugaan pembunuhan Bharada Valdo harus menitikberatkan pada rangkaian peristiwa tindak pidana—seperti siapa melakukan apa, bagaimana caranya, kapan, dan di mana—bukan sekadar berfokus pada motif atau dugaan keterlibatan faktor perundungan (bullying). Dia menyoroti kondisi jenazah yang beredar luas, yang disebut terdapat luka tembak di bagian belakang serta luka bacokan.

"Apakah satu orang bisa melakukan tiga hal sekaligus—kekerasan benda tumpul, senjata tajam, hingga senjata api? Apakah pelaku psikopat jika melakukan itu sendirian? Ini yang harus dibuktikan secara ilmiah melalui hasil autopsi dan bukti-bukti di lapangan," tegasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/338/3248905/mayat-D8jG_large.jpg
Pelaku Kesal Kerap Dibully, Diduga Picu Pembunuhan Bharada Valdo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248884/penembakan-GChO_large.jpg
Penyidik Diminta Buka CCTV Kasus Dugaan Pembunuhan Bharada Valdo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/338/3247719/mayat-i1Ua_large.jpg
Gegara Korek Api, Anak di Bekasi Tewas Dicelurit Temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/337/3247054/viral-L0pN_large.jpg
BGN Buka Suara soal Penemuan Jasad Pria Korban Pembunuhan dengan Tangan Terborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/338/3245503/pembunuhan-RSd9_large.jpg
Wanita di Tangerang Tewas Dibunuh, Pelaku Ditangkap saat Pinjam Duit ke Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/340/3244113/viral-OZtr_large.jpg
Tragis! Istri Dokter Tewas Bersimbah Darah di Kamarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement