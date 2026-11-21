Kronologi Waria Bunuh Remaja di Taman Lawang Usai Diolok-olok

JAKARTA – Polisi menangkap seorang waria berinisial MB (27), pelaku pembunuhan terhadap remaja berinisial AS (16) di Taman Lawang, Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku melakukan aksinya setelah korban dan teman-temannya mengolok-olok pelaku di Taman Lawang.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu 18 November 2026. Saat itu, korban dan teman-temannya mengolok-olok pelaku serta menyerang salah satu teman pelaku. Sementara pelaku dan rekannya tengah mangkal di lokasi.

"Sekali lagi mohon maaf. Dan menyerang salah satu teman tersangka. Kebetulan dia bersama beberapa temannya di situ, 2-3 orang, lagi nongkrong di situ dan lagi ada kegiatan di situ," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Imron Ermawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (20/11/2026).

Rekan-rekan pelaku yang juga berada di lokasi tidak terima dengan tindakan teman-teman korban. Pelaku kemudian membela temannya sehingga berujung pada keributan antara korban dan pelaku.

"Kemudian terjadilah konfrontasi antara korban dengan tersangka. Tersangka membantu temannya yang diolok-olok dan sebagainya-sebagainya," ujarnya.

Pelaku kemudian mengambil celurit lipat miliknya yang disimpan di lokasi mangkal. Polisi menyebut pelaku memiliki celurit tersebut untuk menjaga diri.

"Kemudian tersangka mengambil celurit lipat yang sebelumnya telah disimpan di dekat tempatnya mangkal," ungkapnya.