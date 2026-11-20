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Ilustrasi Bareskrim Geledah Rumah di Bogor dan Tangerang Terkait Makar Penyadapan

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan rumah di kawasan Bogor dan Tangerang, terkait kasus dugaan makar penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Jumat (20/11/2026).

Dengan adanya operasi penindakan tersebut, menurut Susatyo, hal itu yang menjadi alasan kegiatan ekspse perkara makar dengan Kejaksaan Agung hari ini ditunda pekan depan. "Ekspose diundur minggu depan," ujar Susatyo.

Dit Tipidum Bareskrim Polri sebelumnya telah menggeledah rumah di Cipete dan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan posko terkait aktivitas makar.

Rumah di Cipete diduga milik dari Irjen Eko Hadi Santoso, yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko juga telah dipecat sebagai anggota Polri.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Sebelumnya, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.