Polri Tancap Gas Usut Dugaan Penyadapan Presiden, 59 Saksi Diperiksa

JAKARTA - Bareskrim Polri menyatakan laporan polisi (LP) terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, telah diterbitkan pada 11 November 2026. Sejak laporan tersebut diterbitkan, penyidik langsung melakukan serangkaian langkah penyidikan.

"Sejak LP terbit pada tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Kamis (19/11/2026).

Selain memeriksa puluhan saksi, Susatyo mengungkapkan bahwa penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah rumah yang diduga dijadikan posko terkait operasi makar.

"Juga menggeledah berbagai tempat untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, juga barang bukti lainnya. Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana," ujar Susatyo.

Susatyo menjelaskan, terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian penyidik dalam perkara dugaan makar tersebut, yakni perbuatan persiapan, pemufakatan, serta permulaan pelaksanaan perbuatan makar.

"Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi sebagaimana yang beredar di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada," ucap Susatyo.