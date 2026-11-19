Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Teroris di Enam Provinsi

JAKARTA – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 15 tersangka tindak pidana terorisme dalam operasi yang dilakukan di enam provinsi di Indonesia. Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana mengungkapkan bahwa penangkapan belasan tersangka tersebut berlangsung dalam kurun waktu 13 hingga 18 November 2026.

"15 orang tersangka tindak pidana terorisme ini tersebar di enam provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat," kata Mayndra kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Dalam operasi tersebut, detasemen berlambang burung hantu itu meringkus tiga tersangka di wilayah Aceh, yakni HN (66), JN (51), dan HB (54).

Selanjutnya, satu tersangka ditangkap di Sumatera Barat berinisial MRZ (45). Di wilayah Riau, petugas mengamankan tiga tersangka, yaitu RB (43), AHD (52), dan MNZ (41).

Kemudian di Jawa Barat, Densus 88 menangkap tiga tersangka, yakni HRW (40), TKD (40), dan NM (24). Disusul empat tersangka di Jawa Tengah, yaitu SO (33), AJ (35), MO (50), dan IB (57). Terakhir, di Nusa Tenggara Barat, diamankan satu tersangka berinisial EA (38).

Mayndra mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran paham radikal dan propaganda kelompok terorisme, khususnya melalui ruang digital dan media sosial.

"Masyarakat diharapkan mampu membentengi diri dari berbagai bentuk provokasi, manipulasi informasi, serta penyebaran narasi ekstrem yang dapat mendorong seseorang terlibat dalam aktivitas terorisme," pungkasnya.



(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.