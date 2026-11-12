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Polri Tangkap Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Jakarta hingga Bali, Densus 88 Turun Tangan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |09:11 WIB
Polri Tangkap Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Jakarta hingga Bali, Densus 88 Turun Tangan!
Densus 88 Antiteror/Okezone
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JAKARTA – Polres Jakarta Barat membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional, dengan Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia. Pelaku merekrut warga negara Indonesia (WNI) menjadi tentara Rusia.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi mengatakan fenomena tersebut menjadi atensi khusus penyidik mengingat kedua negara asal pelaku saat ini sedang terlibat konflik bersenjata secara terbuka.

Sindikat tersebut, kata dia, beroperasi lintas daerah di Indonesia, mencakup wilayah Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, hingga Bali.

"Di lokasi-lokasi tersebut, para pelaku mencari calon korban dengan iming-iming tertentu sebelum diproses keberangkatannya ke luar negeri," ujar Nasriadi dikutip, Kamis (12/11/2026).

Kolaborasi kedua WNA itu berhasil dihentikan setelah tim gabungan mengamankan para pelaku serta membatalkan keberangkatan delapan WNI yang teridentifikasi di bandara dan berdasarkan laporan pihak keluarga.

Untuk membongkar tuntas modus kerja sama antara WNA Rusia dan Ukraina itu, kepolisian memperketat koordinasi lintas instansi.

"Kami di-back up oleh Direktur PPA-PPO Polda Metro Jaya, dari Hubinter, Imigrasi, dari Densus 88, kemudian dari kementerian. Kami akan terus kembangkan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lainnya," ujar Nasriadi.

"Ada dua pelaku warga negara asing, yaitu warga negara Rusia dan warga negara Ukraina. Kalau di negaranya, mereka saling berperang, tetapi di Indonesia, mereka berkolaborasi mencari warga negara Indonesia untuk bisa direkrut menjadi tentara bayaran yang ada di sana," lanjutnya.

 

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