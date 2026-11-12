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Tragis! Wanita Tewas Terjatuh dan Terseret Jambret, Polisi Tangkap 2 Pelaku 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |02:00 WIB
Tragis! Wanita Tewas Terjatuh dan Terseret Jambret, Polisi Tangkap 2 Pelaku 
Ilustrasi Wanita Tewas Terjatuh dan Terseret Jambret/AI
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JAKARTA - Seorang wanita tewas setelah menjadi korban penjambretan di Jalan Sawani, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi bergerak cepat dan menangkap dua orang pelaku.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menjelaskan, awalnya kejadian itu diduga kecelakaan lalu lintas. Namun setelah petugas kepolisian melakukan penyelidikan, kasus tersebut akhirnya terungkap. 

"Polresta Tangerang berhasil mengungkap kasus tersebut dan mengamankan dua orang pria yaitu J (38) dan AG (21), yang diduga sebagai pelaku," kata Kombes Indra, Rabu (11/11/2026). 

Dia menyebutkan, wanita tersebut meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda motor saat diduga menjadi korban penjambretan.
“Korban meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda motor saat diduga menjadi sasaran penjambretan,” ujarnya.
Polisi pun melakukan penyelidikan dan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). Dari hasil pemeriksaan, tidak menemukan kondisi jalan yang dapat menjelaskan penyebab korban terjatuh. 

“Selain itu, barang berharga milik korban berupa dompet dan telepon genggam yang disimpan dalam tas selempang juga hilang,” ungkapnya.

Penyelidikan kemudian dikembangkan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi. 
"Dari rekaman tersebut, terlihat dua orang berboncengan sepeda motor mengikuti korban sebelum kejadian," imbuhnya. 

 

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Topik Artikel :
tangerang Wanita Tewas jambret
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