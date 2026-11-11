Batasan Jarak Dicabut, Rudal Balistik Iran Bisa Jangkau Seluruh Timur Tengah hingga Eropa

TEHERAN — Iran menyatakan tidak lagi menganggap dirinya terikat oleh batasan jangkauan 2.000 km untuk rudal balistiknya, demikian disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Jangkauan 2.000 km tersebut selama ini merupakan batasan yang ditentukan secara mandiri oleh Iran.

Para pejabat Iran baru-baru ini memperingatkan bahwa Teheran akan mengincar instalasi militer di Eropa yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat (AS), seandainya AS dan Israel kembali melancarkan serangan terhadap negara tersebut. Dengan mencabut batasan ini, rudal balistik Iran berpotensi menjangkau target-target di luar kawasan Timur Tengah.

Brigadir Jenderal Hossein Mohebbi menyampaikan dalam konferensi pers pada Sabtu (7/11/2026) bahwa "batasan terkait jarak jangkau rudal balistik ini telah dicabut bagi kami." Ia tidak merincikan teknis lebih lanjut, tetapi menegaskan bahwa militer Iran kini berfokus untuk "menunjukkan kemampuan tersebut dalam praktik nyata."

Meskipun Republik Islam Iran sejauh ini belum diketahui memiliki persenjataan rudal yang mampu menjangkau target di atas 2.000 km, para pejabat AS meyakini Teheran telah menguasai teknologi dasar untuk membangun rudal balistik antarbenua (ICBM), sebagaimana dilaporkan Associated Press.

Dengan batasan jangkauan sebelumnya saja, sebagian wilayah Yunani, Bulgaria, Rumania, serta seluruh kawasan Timur Tengah sudah berada dalam jangkauan jelajah rudal Iran.

Militer Iran pun menegaskan kesiapannya untuk meluncurkan “kejutan di medan perang” apabila konfrontasi militer babak baru kembali pecah melawan AS dan Israel.

“Mereka harus tahu bahwa pukulan Iran berikutnya akan jauh lebih keras,” tegas perwakilan IRGC tersebut, sebagaimana dilansir RT.

Dalam keterangannya kepada RT pada Senin (9/11/2026), anggota Dewan Ruang Siber Pemerintah Iran, Ezzatollah Zarghami, menjelaskan bahwa mengingat perubahan sifat dan skala ancaman yang dihadapi, Iran akan mendefinisikan ulang kebijakan pertahanannya.