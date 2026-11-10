Daftar Lengkap 25 Perwira Tinggi yang Dimutasi Kapolri Usai Skandal Penyadapan Presiden

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi dan rotasi terhadap 25 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di tubuh Korps Bhayangkara. Sebelumnya, Bareskrim menetapkan empat jenderal tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi.

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi,” kata Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,”lanjutnya.

Isir juga menyampaikan terima kasih kepada para pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan kepada institusi Polri. Kepada pejabat yang mendapat amanah baru, diharapkan segera menyesuaikan diri, memperkuat soliditas, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat semakin optimal,” pungkasnya.

Berikut daftar 25 pati dan pamen Polri yang dimutasi dan dirotasi:

1. Komjen Syahardiantono, Pati Bareskrim Polri (penugasan pada KSP), dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

2. Komjen Yuda Gustawan, Pati Baintelkam Polri (penugasan pada KSP), dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.

3. Brigjen Moh. Irhamni, Dirtipidter Bareskrim Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama TK II Bareskrim Polri.

4. Kombes Bismo Teguh Prakoso, Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, diangkat dalam jabatan baru sebagai Ps. Dirtipidter Bareskrim Polri.

5. Kombes Raindra Ramadhan Syah, Kasubdit I Dittipidum Bareskrim Polri, dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.