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3 Gunung Api Status Siaga III, BNPB Imbau Warga Jauh Zona Bahaya

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |00:05 WIB
3 Gunung Api Status Siaga III, BNPB Imbau Warga Jauh Zona Bahaya
Gunung Semeru berstatus Level III (Siaga).
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan tiga gunung api di Indonesia saat ini masih bertahan pada status Level III (Siaga). Ketiga gunung aktif tersebut meliputi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah-D.I. Yogyakarta, serta Gunung Semeru di Jawa Timur.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dengan mensterilkan kawasan rawan bahaya.

BNPB meminta masyarakat menjauhi radius bahaya 5 kilometer dari puncak Gunung Anak Krakatau dan Gunung Semeru. Sementara untuk Gunung Merapi, radius aman ditetapkan sejauh 3 kilometer dari puncak.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi rekomendasi PVMBG dengan menjauhi kawasan rawan bahaya yang telah ditetapkan, yaitu radius 5 km untuk Gunung Anak Krakatau dan Gunung Semeru, serta 3 km untuk Gunung Merapi," kata Berton dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (9/11/2026).

Berton menyampaikan, aktivitas Gunung Semeru terpantau meningkat dalam beberapa hari terakhir yang ditandai dengan sejumlah erupsi. Sebaran abu vulkanik dilaporkan mengarah ke barat dan barat daya hingga melanda wilayah Kabupaten dan Kota Malang.

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