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Korban Heli Karhutla Jatuh di Sungai Barito Dievakuasi: 2 Selamat dan 1 Meninggal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |22:07 WIB
Korban Heli Karhutla Jatuh di Sungai Barito Dievakuasi: 2 Selamat dan 1 Meninggal
Evakuasi korban helikopter jatuh di Sungai Barito (Foto: Dok SAR)
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JAKARTA – Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi tiga orang korban helikopter Super Puma H-225 yang jatuh di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11/2026). Dua orang korban ditemukan selamat, sementara satu orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Banjarmasin, I Putu Sudayana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan operasi tersebut.

"Keberhasilan evakuasi seluruh korban merupakan hasil kerja sama, sinergi, dan koordinasi yang baik dari seluruh unsur SAR gabungan. Kami mengapresiasi dedikasi dan kerja keras seluruh personel yang telah melaksanakan tugas kemanusiaan ini, khususnya para penyelam yang terlibat langsung dalam proses evakuasi korban," katanya.

Dua korban selamat diketahui bernama Hugh Andrew John Page dan M. John Betterridge, yang merupakan pilot berkewarganegaraan Australia. Sementara itu, satu korban meninggal dunia bernama Yayan Supyansuri (39), yang bertugas sebagai Helicopter Landing Officer (HLO).

Proses evakuasi korban terakhir dilaksanakan pada pukul 18.08 WITA melalui penyelaman yang melibatkan satu personel penyelam Basarnas dan tiga penyelam dari potensi SAR. Korban kemudian dievakuasi menuju Puskesmas Janamas, Kalimantan Tengah.

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