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Penyebab Helikopter Karhutla Jatuh di Sungai Barito Bakal Diinvestigasi

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |21:30 WIB
Penyebab Helikopter Karhutla Jatuh di Sungai Barito Bakal Diinvestigasi
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan (Foto: Zakky M/Okezone)
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JAKARTA - Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan penyebab pasti kecelakaan jatuhnya helikopter jenis WB Super Puma di Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel), belum dapat disimpulkan.

Helikopter itu mengalami insiden jatuh saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Minggu (8/11/2026).

"Pada saat ini, penyebab kecelakaan belum dapat disimpulkan. Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum ada hasil pemeriksaan resmi," ujar Berton saat konferensi pers virtual pada Minggu.

BNPB menegaskan akan melakukan investigasi bersama unsur pihak terkait untuk mengetahui secara pasti faktor penyebab jatuhnya helikopter itu saat menjalankan misi pemadaman karhutla.

"Mendukung proses investigasi kecelakaan. BNPB akan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk mendukung pemeriksaan dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

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