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Breaking News! Helikopter TNI AD Jatuh saat Padamkan Karhutla di Kalteng

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |15:19 WIB
Breaking News! Helikopter TNI AD Jatuh saat Padamkan Karhutla di Kalteng
Helikopter TNI AD Jatuh saat Padamkan Karhutla di Kalteng/ilustrasi AI
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KALTENG - Helikopter milik Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) mengalami kecelakaan atau crash saat memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026).

Kecelakaan helikopter itu pun dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas. Ia mengatakan saat ini proses penanganan tengah dilakukan.

"Informasi awal seperti itu, sedang dilaksanakan penanganan. Betul (peristiwa terjadi saat sedang bertugas padamkan karhutla)," kata Nas saat dikonfirmasi wartawan.

Meski begitu, Nas belum menjelaskan secara rinci terkait kronologi insiden tersebut. Ia hanya menyebut peristiwa itu terjadi di Desa Sungai Perlu.

Dia menambahkan, saat bertugas, helikopter membawa delapan orang personel. Nas juga belum merinci apakah ada korban dalam peristiwa kecelakaan helikopter tersebut.

"(Lokasi kejadian) di Di Desa Sungai Perlu, Kec. Danau Sembuluh Kab Seruyan, Kalteng," ujarnya.

 

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