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BRIN Bakal Uji Coba Inovasi Dumakron Atasi Karhutla di Kalimantan

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |18:56 WIB
BRIN Bakal Uji Coba Inovasi Dumakron Atasi Karhutla di Kalimantan
Kepala BRIN Arif Satria (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan akan segera melakukan uji coba inovasi Dumakron dalam operasi modifikasi cuaca (OMC) di Kalimantan. Hal ini menjadi bagian dari upaya BRIN untuk turut terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Tanggal 5 (November) nanti, besok di Kalimantan, kita akan coba gunakan Dumakron ya, 2 milimikron dengan menggunakan drone," kata Arif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Ia berharap inovasi Dumakron yang menggunakan partikel berukuran mikro tersebut benar-benar efektif untuk memicu hujan buatan di Kalimantan.

Tak hanya melakukan rekayasa cuaca di udara, BRIN saat ini juga tengah menguji metode inovatif untuk memadamkan kebakaran di bawah permukaan tanah.

Arif mengungkapkan sedang meneliti efektivitas pemanfaatan bahan berbasis singkong dan APP untuk memadamkan titik api di dalam tanah.

"Serta ini, uji coba pemanfaatan singkong dan APP ya, untuk bisa memadamkan api yang ada di dalam tanah. Itu yang sekarang sedang dilakukan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
modifikasi cuaca BRIN karhutla
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