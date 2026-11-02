Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Geser Pesawat OMC, Penanganan Karhutla Fokus di Sulawesi hingga Papua

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |19:15 WIB
BNPB Geser Pesawat OMC, Penanganan Karhutla Fokus di Sulawesi hingga Papua
Operasi Modifikasi Cuaca BNPB (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Kristomei Sianturi memimpin Rapat Evaluasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, perwakilan TNI/Polri, serta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang diselenggarakan secara hybrid.

Pada kesempatan ini, Kepala BNPB menyampaikan perlunya evaluasi setelah OMC dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Jadi pagi ini sengaja saya kumpulkan kembali untuk mendengarkan evaluasi, dan termasuk memberikan arahan sedikit ke depan apa yang harus kita kerjakan," ucap Kristomei.

Nantinya melalui evaluasi ini dapat diketahui wilayah mana yang masih memerlukan OMC dan wilayah mana yang sudah tidak memerlukan OMC. Pemindahan atau reposisi armada OMC ini diharapkan dapat dimanfaatkan pada wilayah yang membutuhkan.

"Sudah mulai hujan di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, atau Kalimantan Barat yang bisa kita bantu dulu untuk di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, termasuk Maluku Utara dan Papua Selatan," tutur Kristomei.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/340/3251638//longsor_terjang_lumajang_jatim-Cihq_large.jpeg
Longsor Terjang Lumajang Jatim, Ayah dan Anak Berusia 9 Tahun Tewas Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/320/3251436//karhutla-iu2S_large.jpg
Lindungi Kawasan Swasembada Pangan, Penanganan Karhutla di Kalteng Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/337/3251451//karhutla-G2Vh_large.jpg
Karhutla Landa Dua Kabupaten di Sulawesi, 5,5 Hektare Lahan Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/33/3251440//bobon_santoso-EjYh_large.jpg
Kronologi Bobon Santoso Terjatuh saat Salurkan Bantuan Karhutla, Ternyata Nubruk Lahan Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/337/3251442//hujan-5RDd_large.jpg
Hadapi Musim Hujan, BNPB Terbitkan 8 Langkah Kesiapsiagaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/340/3251437//viral-g2LU_large.jpg
BNPB: Angin Puting Beliung Landa Lampung, Banjir Terjang Banyumas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement