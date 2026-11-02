BNPB Geser Pesawat OMC, Penanganan Karhutla Fokus di Sulawesi hingga Papua

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Kristomei Sianturi memimpin Rapat Evaluasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, perwakilan TNI/Polri, serta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang diselenggarakan secara hybrid.

Pada kesempatan ini, Kepala BNPB menyampaikan perlunya evaluasi setelah OMC dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Jadi pagi ini sengaja saya kumpulkan kembali untuk mendengarkan evaluasi, dan termasuk memberikan arahan sedikit ke depan apa yang harus kita kerjakan," ucap Kristomei.

Nantinya melalui evaluasi ini dapat diketahui wilayah mana yang masih memerlukan OMC dan wilayah mana yang sudah tidak memerlukan OMC. Pemindahan atau reposisi armada OMC ini diharapkan dapat dimanfaatkan pada wilayah yang membutuhkan.

"Sudah mulai hujan di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, atau Kalimantan Barat yang bisa kita bantu dulu untuk di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, termasuk Maluku Utara dan Papua Selatan," tutur Kristomei.