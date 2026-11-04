Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karhutla dan Cuaca Ekstrem Melanda Sejumlah Daerah, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |21:05 WIB
Karhutla dan Cuaca Ekstrem Melanda Sejumlah Daerah, BNPB Minta Masyarakat Waspada
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan.
A
A
A

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan penanganan intensif terhadap serangkaian bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta cuaca ekstrem yang menerjang berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan pemantauan terbaru hingga Rabu (4/11/2026) pagi, penanganan karhutla mencakup lima kabupaten di Sulawesi, Maluku Utara, Papua Pegunungan, hingga Jawa Tengah.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengungkapkan bahwa kejadian karhutla dilaporkan melanda lima kabupaten, yakni Kabupaten Luwu, Konawe Kepulauan, Pulau Taliabu, Jayawijaya, dan Sragen.

"Untuk di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, karhutla sempat membakar sekitar 5 hektare lahan sagu milik warga di Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang. Tim BPBD bersama petugas pemadam dan warga setempat bergerak cepat melakukan pemadaman serta pendinginan. Berdasarkan laporan terakhir, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan tidak ada korban jiwa," ujar Berton dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).

Sementara itu, di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, api melahap sekitar 4 hektare lahan perkebunan jambu mete dan lahan kosong di Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat. Petugas pemadam gabungan dari BPBD, TNI, serta masyarakat berhasil menangani sekitar 80 persen area kebakaran.

"Petugas di Konawe Kepulauan masih terus berjibaku menghadapi kendala keterbatasan akses jalan, lokasi sumber air yang jauh, serta tiupan angin dan kondisi lahan yang mengering. Tambahan personel, alat pemadam, hingga pasokan air terus diupayakan untuk menuntaskan pemadaman," terang Berton.

Adapun kebakaran lahan cukup luas terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Karhutla yang bermula sejak awal Oktober di Desa Salati kini meluas hingga mencakup 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Taliabu Barat Laut, Taliabu Lede, dan Taliabu Utara. Total area terdampak diperkirakan mencapai 347,06 hektare dengan sekitar 39.162 batang pohon terdampak.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cuaca ekstrem Karhutla BNPB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3252056//viral-jDuT_large.jpg
Helikopter TNI AD Jatuh saat Padamkan Karhutla di Kalteng, 1 Penumpang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/340/3252049//tni-RSkN_large.jpg
Helikopter Jatuh di Kalteng, TNI: Bawa 8 Penumpang, 6 Orang Berhasil Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/340/3252048//viral-MbIJ_large.jpg
Breaking News! Helikopter TNI AD Jatuh saat Padamkan Karhutla di Kalteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3251979//gelombang_tinggi-tjpg_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/340/3251885//viral-0yqE_large.jpg
Karhutla di Kalimantan Kembali Meningkat, BNPB: Api Tersimpan di Bawah Gambut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/340/3251883//viral-Y3CT_large.jpg
Banjir dan Longsor di Lumajang, 2 Orang Tewas dan 1.567 Keluarga Terdampak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement