Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Helikopter Jatuh di Kalteng, TNI: Bawa 8 Penumpang, 6 Orang Berhasil Dievakuasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |15:30 WIB
Helikopter Jatuh di Kalteng, TNI: Bawa 8 Penumpang, 6 Orang Berhasil Dievakuasi
Ilustrasi Helikopter Jatuh/AI
A
A
A

JAKARTA - Helikopter Mi-17 milik Penerbad kecelakaan saat menjalankan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Pematang Limau, Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026).

Saat ini, petugas di lokasi sedang melakukan proses evakuasi terhadap kru yang berada di helikopter tersebut.

“Betul (kecelakaan terjadi saat penanganan Karhutla). Informasi awal seperti itu, sedang dilaksanakan penanganan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas, saat dikonfirmasi awak media.

Jenderal bintang dua ini meminta kepada masyarakat menunggu kabar lebih lanjut. Karena proses penanganan evakuasi terhadap delapan kru helikopter masih berlangsung.

"Crew on board 8 orang, (untuk korban) agar menunggu (informasi selanjutnya), sedang dilaksanakan penanganan," ujarnya.

Sementara dari laporan awal, diketahui helikopter itu berjenis Mi-17 dengan nomor registrasi HA-5235. Dilaporkan mengalami kecelakaan di perairan Pematang Limau atau sekitar satu kilometer dari bibir pantai.

Helikopter diketahui berpangkalan di Bandara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Saat kejadian, terdapat delapan personel di dalamnya yang sedang bertugas dengan pilot Mayor CPN Dudi dan Kapten CPN Hafiz sebagai kopilot.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/340/3252048//viral-MbIJ_large.jpg
Breaking News! Helikopter TNI AD Jatuh saat Padamkan Karhutla di Kalteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/340/3251885//viral-0yqE_large.jpg
Karhutla di Kalimantan Kembali Meningkat, BNPB: Api Tersimpan di Bawah Gambut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251882//brin-hYsQ_large.jpg
BRIN Bakal Uji Coba Inovasi Dumakron Atasi Karhutla di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251851//llustrasi-vi4e_large.jpg
Catat Hotspot Terbanyak, Kalteng Jadi Fokus Penanganan Karhutla Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/337/3251680//operasi_modifikasi_cuaca_bnpb-5bkS_large.jpg
BNPB Geser Pesawat OMC, Penanganan Karhutla Fokus di Sulawesi hingga Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/320/3251436//karhutla-iu2S_large.jpg
Lindungi Kawasan Swasembada Pangan, Penanganan Karhutla di Kalteng Dipercepat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement