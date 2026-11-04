Helikopter Jatuh di Kalteng, TNI: Bawa 8 Penumpang, 6 Orang Berhasil Dievakuasi

JAKARTA - Helikopter Mi-17 milik Penerbad kecelakaan saat menjalankan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Pematang Limau, Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026).

Saat ini, petugas di lokasi sedang melakukan proses evakuasi terhadap kru yang berada di helikopter tersebut.

“Betul (kecelakaan terjadi saat penanganan Karhutla). Informasi awal seperti itu, sedang dilaksanakan penanganan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Muhammad Nas, saat dikonfirmasi awak media.

Jenderal bintang dua ini meminta kepada masyarakat menunggu kabar lebih lanjut. Karena proses penanganan evakuasi terhadap delapan kru helikopter masih berlangsung.

"Crew on board 8 orang, (untuk korban) agar menunggu (informasi selanjutnya), sedang dilaksanakan penanganan," ujarnya.

Sementara dari laporan awal, diketahui helikopter itu berjenis Mi-17 dengan nomor registrasi HA-5235. Dilaporkan mengalami kecelakaan di perairan Pematang Limau atau sekitar satu kilometer dari bibir pantai.

Helikopter diketahui berpangkalan di Bandara Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Saat kejadian, terdapat delapan personel di dalamnya yang sedang bertugas dengan pilot Mayor CPN Dudi dan Kapten CPN Hafiz sebagai kopilot.