Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karhutla Hanguskan 11.449 Hektare di Jatim, BNPB Kirim Helikopter Water Bombing

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |17:15 WIB
Karhutla Hanguskan 11.449 Hektare di Jatim, BNPB Kirim Helikopter Water Bombing
Kebakaran Hutan (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur.

BNPB menambah dukungan armada udara untuk mempercepat pemadaman di sejumlah kawasan gunung, mulai dari Gunung Arjuno, Bromo, Semeru, Butak, hingga Ijen.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, tambahan armada udara disiapkan untuk memperkuat upaya pemadaman yang dilakukan bersama pemerintah daerah, TNI, dan unsur terkait lainnya.

BNPB akan mengirimkan satu helikopter water bombing dari Kalimantan Selatan menuju Malang. Selain itu, satu pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Kalimantan Barat juga dikerahkan guna mendukung penanganan karhutla di Jawa Timur.

"Kita harapkan dengan tambahan alutsista ini, kita bisa dengan cepat dan kebakaran pun tidak membara atau meluas," kata Kristomei, Jumat (23/10/2026).

Penambahan armada dari pemerintah pusat tersebut melengkapi berbagai langkah penanganan yang sebelumnya dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik melalui operasi pemadaman dari udara maupun pengerahan personel di darat.

Pemprov Jawa Timur mencatat, pesawat water bombing telah melakukan 462 kali penerbangan untuk membantu memadamkan titik-titik api.

Upaya tersebut juga didukung teknologi drone water spray berkapasitas 100 liter yang dimanfaatkan untuk menjangkau area dengan tebing curam dan sulit diakses oleh tim pemadam di darat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Kebakaran Hutan Karhutla
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/629/3249772//bayi-akxJ_large.jpg
Bayi Terpapar Asap Karhutla, Orang Tua Wajib Kenali Tanda Bahaya Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249774//rajiv-nLBF_large.jpg
Panja DPR Bakal Bedah Data Polri Soal Dugaan Keterlibatan Korporasi di Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/482/3249735//masker-lQsM_large.jpg
Selain Masker, Ini 4 Cara Melindungi Diri dari Bahaya Asap Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249728//viral-tj52_large.jpg
Greenpeace: Denda Karhutla Rp18,9 Triliun, Baru Rp78 Miliar Masuk Kas Negara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/612/3249730//berikut_deretan_artis_perempuan_yang_bantu_langsung_karhutla-1DEP_large.jpg
Daftar Artis Perempuan Berani yang Terjun Langsung Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249709//modifikasi_cuaca-A8eG_large.jpg
Modifikasi Cuaca, TNI Kirim 17,4 Ton Bahan Semai ke Palembang dan Banjarmasin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement