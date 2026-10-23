Karhutla Hanguskan 11.449 Hektare di Jatim, BNPB Kirim Helikopter Water Bombing

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur.

BNPB menambah dukungan armada udara untuk mempercepat pemadaman di sejumlah kawasan gunung, mulai dari Gunung Arjuno, Bromo, Semeru, Butak, hingga Ijen.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, tambahan armada udara disiapkan untuk memperkuat upaya pemadaman yang dilakukan bersama pemerintah daerah, TNI, dan unsur terkait lainnya.

BNPB akan mengirimkan satu helikopter water bombing dari Kalimantan Selatan menuju Malang. Selain itu, satu pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Kalimantan Barat juga dikerahkan guna mendukung penanganan karhutla di Jawa Timur.

"Kita harapkan dengan tambahan alutsista ini, kita bisa dengan cepat dan kebakaran pun tidak membara atau meluas," kata Kristomei, Jumat (23/10/2026).

Penambahan armada dari pemerintah pusat tersebut melengkapi berbagai langkah penanganan yang sebelumnya dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik melalui operasi pemadaman dari udara maupun pengerahan personel di darat.

Pemprov Jawa Timur mencatat, pesawat water bombing telah melakukan 462 kali penerbangan untuk membantu memadamkan titik-titik api.

Upaya tersebut juga didukung teknologi drone water spray berkapasitas 100 liter yang dimanfaatkan untuk menjangkau area dengan tebing curam dan sulit diakses oleh tim pemadam di darat.