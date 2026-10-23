Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panja DPR Bakal Bedah Data Polri Soal Dugaan Keterlibatan Korporasi di Karhutla

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |14:39 WIB
Panja DPR Bakal Bedah Data Polri Soal Dugaan Keterlibatan Korporasi di Karhutla
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Komisi IV DPR RI akan membahas data penyelidikan Polri terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui rapat Panitia Kerja (Panja) Karhutla. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan penanganan kebakaran sekaligus menelusuri dugaan pelanggaran hukum.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang turut mendalami dugaan keterlibatan korporasi, termasuk kemungkinan adanya pihak asing dalam kasus karhutla di Indonesia.

Menurut Rajiv, informasi mengenai perkembangan penyelidikan Polri diperlukan agar Komisi IV DPR dapat mencocokkannya dengan data yang telah dimiliki.

“Saya mengapresiasi langkah Polri yang turut terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk menyelidiki sejumlah korporasi yang diduga berkaitan dengan terjadinya kebakaran. Data dan perkembangan penyelidikan ini akan kami bawa ke dalam rapat Panja Karhutla Komisi IV DPR RI untuk menjadi bahan evaluasi bersama,” kata Rajiv, Jumat (23/10/2026).

Ia menegaskan, data dari Polri dibutuhkan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap penanganan karhutla.

“Nanti datanya kami dari Komisi IV DPR butuh disuplai sehingga bisa mencocokkan dengan data-data yang ada,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/482/3249735//masker-lQsM_large.jpg
Selain Masker, Ini 4 Cara Melindungi Diri dari Bahaya Asap Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249728//viral-tj52_large.jpg
Greenpeace: Denda Karhutla Rp18,9 Triliun, Baru Rp78 Miliar Masuk Kas Negara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/612/3249730//berikut_deretan_artis_perempuan_yang_bantu_langsung_karhutla-1DEP_large.jpg
Daftar Artis Perempuan Berani yang Terjun Langsung Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249709//modifikasi_cuaca-A8eG_large.jpg
Modifikasi Cuaca, TNI Kirim 17,4 Ton Bahan Semai ke Palembang dan Banjarmasin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/482/3249724//budi_gunadi_sadikin-lRqh_large.jpg
Asap Karhutla Masih Berbahaya, Menkes Budi Gunadi Minta Warga Pakai Masker jika Keluar Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/33/3249708//nathalie_holscher-NjJK_large.jpg
Nathalie Holscher Sumbangkan Semua Honor Manggung untuk Korban Karhutla Kalimantan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement