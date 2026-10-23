Atasi Karhutla, TNI Tambah 3 Pesawat Khusus Penyemai Udara

JAKARTA - Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan, TNI menyiapkan tambahan tiga pesawat TNI Angkatan Udara, terdiri dari dua Hercules C-130 dan satu CN-295. Pesawat itu dikerahkan untuk memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.

"Ketiga pesawat telah lulus uji statis dan dinamis, dinyatakan siap beroperasi, serta mengantongi sertifikasi kelayakan udara dari Puslaiklambangjaau," ujarnya, dikutip Jumat (23/10/2026).

Pesawat juga dilengkapi konsol penyemai khusus untuk mendukung penyebaran garam natrium klorida (NaCl). Hercules C-130 dengan nomor registrasi A-1319 dan A-1328 masing-masing memiliki enam konsol berkapasitas 800 kilogram, dengan kemampuan membawa 4,8 ton NaCl. Sementara itu, CN-295 dengan nomor registrasi A-2904 memiliki delapan konsol berkapasitas 250 kilogram, dengan kemampuan membawa 2 ton NaCl.

Untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak, pesawat CN-295 A-2904 bertolak menuju Lanud Sjamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Kamis 22 Oktober sore. Selanjutnya, Hercules C-130 A-1319 diberangkatkan menuju Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang, Sumatera Selatan, pada Kamis malam.

Sementara itu, Hercules C-130 A-1328 masih menjalani persiapan akhir dan dijadwalkan menyusul ke Banjarmasin setelah melaksanakan uji statis dan dinamis pada 24 Oktober 2026.

"Pengerahan pesawat berkemampuan khusus ini merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung pemerintah dan instansi terkait, memperkuat operasi modifikasi cuaca, serta mempercepat penanganan karhutla dan dampak kabut asap," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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