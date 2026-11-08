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Identitas 3 Kru Helikopter BNPB yang Jatuh di Sungai Barito, 2 Warga Negara Asing

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |13:07 WIB
Identitas 3 Kru Helikopter BNPB yang Jatuh di Sungai Barito, 2 Warga Negara Asing
 Identitas 3 Kru Helikopter BNPB yang Jatuh di Sungai Barito
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JAKARTA - Tiga orang kru Helikopter BNPB yang jatuh di Sungai Barito, Desa Tabatan, Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dipastikan selamat. Dua diantaranya merupakan warga negara asing (WNA).

“Tiga orang kru berhasil dievakuasi. Ketiganya adalah Michael John Betterridge (Australia), Hugh Andrew John Page ( Selandia Baru) dan Yayan (Indonesia),” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).

Berton menjelaskan, kejadian helikopter jatuh di Sungai Barito terjadi pada pukul 11.58 WITA pada saat proses pengambilan air untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Pada Minggu 8 November 2026, telah terjadi kecelakaan heli WB super puma VH-HGM jatuh ke Sungai Barito di Desa Tabatan kec. Kuripan, Kabupaten Barito Kuala,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, helikopter tersebut sudah dievakuasi dari lokasi tersebut. “Unit helikopter sudah dievakuasi ke pinggir sungai,” jelasnya.

Meski begitu, Berton belum menjelaskan secara rinci terkait kronologi lengkap dari jatuhnya helikopter tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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