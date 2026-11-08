Breaking News! Helikopter BNPB Jatuh saat Ambil Air Padamkan Karhutla, Angkut 3 Orang

JAKARTA - Helikopter jenis WB Super Puma VH-HGM dilaporkan jatuh di Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Minggu (8/11/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Helikopter tersebut mengangkut tiga kru dan merupakan armada sewaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Telah terjadi kecelakaan heli WB super puma VH-HGM jatuh ke Sungai Barito," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).

Berton menjelaskan, helikopter tersebut merupakan helikopter yang disewa BNPB. Adapun helikopter tersebut mengangkut tiga kru. "Jumlah kru tiga orang," lanjut Berton.

Helikopter tersebut dilaporkan jatuh saat tengah mengambil air untuk menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun demikian, Berton menyebut pihaknya masih mendalami informasi terkait aktivitas helikopter sebelum kecelakaan.

"Kalau lihat videonya demikian (sedang angkut air), nanti kami sampaikan setelah informasi utuh," tutup Berton.

(Fahmi Firdaus )

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