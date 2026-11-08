Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Helikopter BNPB Jatuh saat Ambil Air Padamkan Karhutla, Angkut 3 Orang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |12:40 WIB
Breaking News! Helikopter BNPB Jatuh saat Ambil Air Padamkan Karhutla, Angkut 3 Orang
Helikopter BNPB Jatuh saat Ambil Air Padamkan Karhutla
A
A
A

JAKARTA - Helikopter jenis WB Super Puma VH-HGM dilaporkan jatuh di Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Minggu (8/11/2026).  Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Helikopter tersebut mengangkut tiga kru dan merupakan armada sewaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Telah terjadi kecelakaan heli WB super puma VH-HGM jatuh ke Sungai Barito," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).

Berton menjelaskan, helikopter tersebut merupakan helikopter yang disewa BNPB. Adapun helikopter tersebut mengangkut tiga kru. "Jumlah kru tiga orang," lanjut Berton.

Helikopter tersebut dilaporkan jatuh saat tengah mengambil air untuk menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun demikian, Berton menyebut pihaknya masih mendalami informasi terkait aktivitas helikopter sebelum kecelakaan.

"Kalau lihat videonya demikian (sedang angkut air), nanti kami sampaikan setelah informasi utuh," tutup Berton.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/340/3213098/viral-7a2f_large.jpg
8 Jasad Korban Helikopter Jatuh di Sekadau Berhasil Dievakuasi, Operasi SAR Resmi Ditutup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3166900/kantor_sar-3Mq5_large.jpg
Tim SAR Bergerak Cari Helikopter Hilang Kontak di Kalsel via Udara dan Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3166897/helikopter-zQVU_large.jpg
Breaking News! Helikopter Hilang Kontak di Tanah Bumbu Kalsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/18/3160993/helikopter-a7Kq_large.jpg
Breaking News! 2 Menteri Ghana Bersama 6 Orang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111476/kecelakaan-hRgn_large.jpg
Helikopter Jatuh di Malaysia Tewaskan 1 WNI, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/340/3071073/helikopter_bnpb_mendarat_darurat_di_muarajambi-nKjJ_large.jpg
Helikopter BNPB Mendarat Darurat di Muarojambi, Warga Sempat Ketakutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement