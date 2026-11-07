Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pura-Pura Tolong Polisi Kecelakaan, Mahasiswa Ini Malah Bawa Kabur Pistol

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |22:05 WIB
Pura-Pura Tolong Polisi Kecelakaan, Mahasiswa Ini Malah Bawa Kabur Pistol
Mahasiswa bawa kabur pistol milik polisi (foto: dok ist)
A
A
A

JAYAPURA - Seorang pemuda berinisial PW (20) ditangkap tim gabungan Operasi Damai Cartenz-2026 bersama personel Polda Papua dan Polresta Jayapura Kota, karena diduga mencuri senjata api milik anggota polisi. PW ditangkap di kawasan Hamadi, Kota Jayapura, Jumat (6/11/2026).

Penangkapan tersebut dilakukan kurang dari 2 x 24 jam setelah kejadian. Polisi turut menyita sepucuk senjata api laras pendek jenis SIG Sauer beserta lima butir amunisi kaliber 9 milimeter.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo menjelaskan, kasus ini bermula pada Rabu (4/11), ketika seorang anggota Polda Papua mengalami kecelakaan lalu lintas saat dalam perjalanan menuju tempat kerja.

Saat kejadian, PW diduga berpura-pura hendak memberikan pertolongan kepada anggota polisi tersebut. Namun, pemuda itu justru mengambil senjata api milik korban sebelum melarikan diri.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Heram melalui laporan polisi nomor LP/B/663/XI/2026/SPKT/POLSEK HERAM/POLRESTA JAYAPURA KOTA/POLDA PAPUA tertanggal 4 November 2026.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/340/3252466//kecelakaan_lalu_lintas-67Iy_large.jpg
Pergoki Pasangan Mesum Tol Rangkasbitung, Dua Polisi Malah Ditabrak dan Diseret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/338/3252111//kecelakaan-rIOq_large.jpg
Mobil HR-V Nyebur ke Sungai di Jakpus, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/340/3251493//viral-lcLQ_large.jpg
Tragis! Ibu dan Balita Tewas Ditabrak Honda Jazz yang Melaju Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/340/3251491//viral-ztrl_large.jpg
Land Cruiser Tabrak Pelajar hingga Tewas, Ketua Ormas Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/338/3251494//kecelakaan-C5pd_large.jpg
Kronologi Truk Molen Tabrak Kerumunan di Bekasi Tewaskan 6 Orang, Diduga Rem Blong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/338/3251490//kecelakaan-zt0y_large.jpg
Truk Molen Terguling di Bekasi, 6 Orang Dikabarkan Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement