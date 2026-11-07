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Baku Tembak Pecah di Yahukimo, Pasukan TNI Pukul Mundur Anggota OPM dan Sita 7 Senpi

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |17:30 WIB
Baku Tembak Pecah di Yahukimo, Pasukan TNI Pukul Mundur Anggota OPM dan Sita 7 Senpi
Pasukan TNI (foto: dok ist)
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YAHUKIMO - Pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Rajawali V, dan Satgas Yonif 3 Marinir Koops TNI Habema terlibat baku tembak dengan kelompok bersenjata TPNPB-OPM pimpinan Kopitua Heluka di Camp Biru, sekitar Kali Senami, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyebut sedikitnya 15 anggota kelompok pimpinan Kopitua Heluka terlibat dalam peristiwa tersebut.

Lucky menjelaskan, operasi itu bermula dari informasi yang diterima Satgas Mandala mengenai keberadaan kelompok TPNPB-OPM. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penelusuran oleh personel Satgas Yonif 3 Marinir dan Satgas Rajawali V hingga menemukan kelompok tersebut di sekitar Kali Senami.

Menurutnya,  sebelum kontak senjata terjadi, personel TNI telah berupaya melakukan pendekatan persuasif dengan meminta kelompok tersebut menyerah dan meletakkan senjata.

Namun, upaya tersebut disebut tidak mendapat respons positif. Kelompok bersenjata itu justru melepaskan tembakan ke arah pasukan TNI sehingga terjadi kontak senjata.

"Setelah terlibat kontak senjata selama 45 menit, pasukan Satgas TNI akhirnya berhasil memukul mundur sedikitnya 15 orang anggota TPNPB-OPM pimpinan Kopitua Heluka," ujar Lucky, Sabtu (7/11/2026).

 

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