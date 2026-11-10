Polri Mutasi 25 Pati dan Pamen, Sejumlah Jabatan Strategis Mabes Berganti

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi dan mutasi terhadap 25 Perwira Tinggi (Pati), dan Perwira Menengah (Pamen). Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri, termasuk Bareskrim, Densus 88 Antiteror, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, turut mengalami perubahan.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.

Dua perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi, yakni Komjen Pol. Syahardiantono, dan Komjen Pol. Yuda Gustawan, mendapat penugasan baru sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri. Syahardiantono ditempatkan pada bidang Jianbang, sedangkan Yuda Gustawan pada bidang Gadikwa.

Di lingkungan Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu, diangkat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu selanjutnya diisi Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Selain itu, Kombes Pol. Yuyan Priatmaja, yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Bareskrim Polri dengan penugasan pada BNN, diangkat sebagai Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.