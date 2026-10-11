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Mutasi Polri: AKBP Arfan Zulkan Jadi Kapolres Bogor, AKBP Wikha Digeser ke Kepulauan Seribu

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |20:09 WIB
Mutasi Polri: AKBP Arfan Zulkan Jadi Kapolres Bogor, AKBP Wikha Digeser ke Kepulauan Seribu
AKBP Wikha Ardilestanto (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan rotasi atau mutasi jabatan sejumlah perwira menengah (pamen) Polri. Di antaranya, pergantian jabatan Kapolres Bogor dan Kapolres Kepulauan Seribu.

Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Surat itu ditandatangani Asisten SDM Polri Irjen Dharmapala atas nama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Dalam telegram, jabatan Kapolres Bogor akan diemban AKBP Arfan Zulkan Sipayung. Ia menggantikan AKBP Wikha Ardilestanto yang dimutasi menjadi Kapolres Kepulauan Seribu di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Sementara itu, AKBP Muhamad Taat Resdianto dimutasi menjadi Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasum Polri. Sebelumnya, ia menjabat Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri di Spripim Polri.

Dalam rotasi yang sama, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Rossa Purbo Bekti, diangkat menjadi Kapolres Bangkalan, Polda Jawa Timur (Jatim). Rossa menggantikan AKBP Wibowo yang dimutasi menjadi Wakapolresta Sumenep, Polda Jatim.

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