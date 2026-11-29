Sadis! Murka Dituduh Punya Wanita Simpanan, Suami Bacok Istri Pakai Kampak

MAJALENGKA – Seorang suami berinisial SUR (64), warga Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tega membacok istrinya, ROH (60), menggunakan kampak. Tak puas melukai korban dengan senjata tajam tersebut, pelaku juga memukul istrinya menggunakan linggis.

Kapolres Majalengka AKBP Mohamad Aldy Sulaiman menjelaskan, aksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu dipicu kecurigaan korban terhadap suaminya yang diduga memiliki wanita lain. Kecurigaan tersebut membuat pasangan suami istri yang telah lanjut usia itu kerap terlibat cekcok di rumah.

"Korban berkali-kali cekcok dengan tersangka karena alasannya cemburu," ujarnya, Sabtu (28/11/2026).

Hingga akhirnya, pelaku gelap mata dan mengambil kampak yang telah disiapkan untuk menyerang korban. Pelaku membacok istrinya di sejumlah bagian tubuh, mulai dari kepala, badan, hingga tangan.

Tak berhenti sampai di situ, pelaku kemudian mengambil linggis dan memukulkannya ke tubuh korban hingga korban berlumuran darah.

Hingga kini, korban masih menjalani penanganan medis di salah satu rumah sakit di Kabupaten Kuningan. Sementara itu, pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

(Arief Setyadi )

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