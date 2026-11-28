Massa Kepung Rumah Orang Tua Terduga Pelaku Pengeroyokan Malang, 2 Mobil Polisi Dibakar

Mobil polisi dibakar massa yang menggeruduk rumah orang tua pelaku pengeroyokan siswi di Malang, Jawa Timur, 27 November 2026.

MALANG - Ratusan massa mendatangi rumah orang tua salah satu terduga pelaku pengeroyokan berinisial CAN di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Orang tua CAN diketahui merupakan anggota kepolisian.

Massa mulai berdatangan sejak Jumat malam (27/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Kepolisian dari Polres Malang yang sudah mengetahui adanya pergerakan tersebut, sudah bersiaga melakukan penjagaan di lokasi Perumahan Emerald Garden, yang ada di Jalan Raya Bamban, Dusun Boro Bugis, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Semakin malam, massa dari warga Malang yang tidak diketahui asal usulnya kian banyak berdatangan. Mereka datang dengan membawa poster hingga beberapa di antaranya ada yang membawa kayu.

Bahkan menjelang tengah malam hingga dini hari massa yang kian tambah mulai melakukan aksi - aksi anarkis. Puluhan petugas kepolisian dari Polres Malang dan Brimob Polda Jawa Timur, yang sempat disiagakan tak mampu mengendalikan suasana karena kalah jumlah.

Bentrokan antara massa dari kelompok fak dikenal dengan aparat kepolisian tak terhindarkan. Terdengar suara petasan hingga lemparan batu - batuan. Puncaknya saat massa berhasil masuk merangsak ke kawasan Perumahan Emerald Garden, hingga membakar dua mobil patroli Polsek Pakis.