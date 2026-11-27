Dendam Asmara Diduga Pemicu Pengeroyokan Siswi di Malang

MALANG - Silva Nur Intania Putri, siswi SMA Negeri di Kota Malang, Jawa Timur yang meninggal dunia akibat dikeroyok temannya diduga dipicu persoalan asmara. Salah satu terduga pelaku berinisial SP (16), warga Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang diduga menjadi pihak yang menyimpan dendam.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno menjelaskan, SP memiliki dendam terhadap korban Silva. Dendam itu kemudian diceritakan kepada beberapa temannya yang juga merupakan teman korban. Polisi masih menyelidiki dugaan bahwa dendam tersebut dilatarbelakangi masalah asmara di antara keduanya, tetapi akhirnya melibatkan teman-teman SP, termasuk CAN.

"Para pelaku ABH secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban karena salah satu pelaku ABH (saudari SP) sakit hati dengan korban. Motif saat ini kita masih dalamin terus, apakah nanti ada perkembangan sesuai dengan tadi yang kami sampaikan," ucap Danang Setiyo Pambudi di Polresta Malang Kota, Jumat (27/11/2026).

Kecemburuan tersebut diduga membuat Silva dijemput oleh IDH dan WRLI, teman terduga pelaku yang juga merupakan teman korban, dari rumah Silva di Kelurahan Balearjosari. Setibanya di Perumahan Bulan Terang Utama yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP), korban dibawa ke tempat sepi di portal selatan atau bagian bawah. Di lokasi tersebut, keempat terduga pelaku diduga kuat melakukan pengeroyokan secara bersama-sama berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terduga pelaku CAN berperan menarik korban dari sepeda motor, memukul kepala korban berulang kali, meninju tengkuk dan area dekat mata, menendang perut, dada, dan kepala, mengangkangi dan memukuli korban, menginjak perut, serta menyuruh korban untuk sujud.