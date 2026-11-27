Polisi Tetapkan 4 ABH Pelaku Pengeroyokan Siswi hingga Tewas di Malang

MALANG - Empat orang anak ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kasus dugaan pengeroyokan terhadap siswi SMA negeri di Kota Malang, Jawa Timur. Penetapan ini didasari hasil penyelidikan Satreskrim Polresta Malang Kota atas kematian Silva Nur Intania Putri, siswi kelas XII. Sebelumnya, polisi telah memeriksa delapan orang saksi.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno menjelaskan, empat anak itu berinisial CAN (16), warga Blimbing; SP (16), warga Kedungkandang; IDH (16), warga Blimbing; dan WRLI (16), warga Lowokwaru, Kota Malang. Seluruhnya masih berstatus sebagai pelajar tingkat SMA, tetapi bersekolah di sekolah yang berbeda, termasuk dengan korban.

"Untuk pelaku ada empat anak yang berhadapan hukum (ABH). Dalam proses ini penyidik telah memeriksa atau melakukan pemeriksaan sebanyak delapan saksi, di mana satu adalah sebagai saksi pelapor dan tujuh adalah saksi yang melihat, mengetahui, dan mengalami kejadian tersebut," ucap Danang Setiyo Pambudi Sukarno saat konferensi pers di Mapolresta Malang Kota, Jumat (27/11/2026).

Dari hasil pemeriksaan, sebelum dugaan pengeroyokan terjadi, dua pelaku ABH berinisial SP dan IDH terlebih dahulu menjemput korban dari rumahnya di Jalan Setia Nomor 37, Kelurahan Balearjosari, Kota Malang, untuk dibawa ke Perumahan Bulan Terang Utama, Kelurahan Madyopuro, Kota Malang, dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga.

"Sesampainya di lokasi sekira pukul 20.00 WIB, pada saat korban masih di atas sepeda motor, ditarik tangannya oleh pelaku ABH saudari CAN dan saudari WRLI yang sebelumnya sudah ada di lokasi," ungkap Danang.