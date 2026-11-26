Pilu! Siswi SMA Tewas Diduga Dikeroyok, Dijemput pada Malam Hari

MALANG - Silva Nur Intania Putri (17), siswi SMA negeri di Kota Malang meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan. Korban sempat menjalani penanganan di Rumah Sakit Lavalette, Kota Malang, Jawa Timur.

Pihak keluarga mengaku baru menerima kabar duka saat korban sudah berada di rumah sakit, sementara kepolisian kini menyelidiki kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur tersebut.

Bibi korban, Walipah, mengaku tidak mengetahui secara pasti peristiwa yang menimpa keponakannya sebelum kejadian. Dia baru mengetahui kondisi keponakannya setelah mendatangi rumah sakit dan mendapati korban sudah meninggal dunia.

“Korban sempat dijemput seseorang pada Rabu malam sekitar pukul 19.30 WIB. Setelah itu, kami dapat kabar terkait kondisi korban sekitar pukul 23.30 WIB,” katanya, Kamis (26/11/2026).

Walipah menuturkan, saat melihat jenazah di rumah sakit, dirinya mengaku tidak melihat adanya bekas memar atau luka yang tampak pada tubuh korban.

“Informasi awal soal kondisi jantung korban, namun hasil pemeriksaan medis resmi hingga kini belum keluar,” pungkasnya.