Konflik Pertemanan Berujung Pengadilan, JPU: Terdakwa Terbukti Lakukan Pengancaman!

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) kembali menggelar lanjutan sidang kasus pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa oknum pengacara bernama Bangun Paulus Tudungta. Kasus tersebut sebelumnya viral di media sosial.

Dalam persidangan tersebut, Bangun Paulus membantah dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dia menepis telah melakukan pengancaman terhadap korban. Sehingga dalam pembelaannya, advokat muda tersebut memohon agar majelis hakim membebaskan dirinya dari segala dakwaan dan tuntutan.

”Menyatakan terdakwa Bangun Paulus Tudungta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum (menggunakan) Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP,” kata dia dikutip, Kamis (26/11/2026).

Kedua, Bangun Paulus meminta agar majelis hakim membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum yang sudah disampaikan dalam persidangan. Sebagai terdakwa, Bangun Paulus menyatakan tidak pernah memiliki niatan untuk melakukan tindak kriminal.

”Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda, dan memperjuangkan masa depan, dan telah mengupayakan perdamaian dengan saksi korban,” bebernya.

Selain Bangun Paulus, dalam persidangan tersebut tim penasihat hukum terdakwa juga mengajukan nota pembelaan. Menurut Cuaca Teger Bangun, salah seorang penasihat hukum terdakwa, tuntutan JPU tidak didukung minimal dua alat bukti yang sah.

”Serta gagal membuktikan unsur-unsur tindak pidana ketentuan Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” imbuhnya.

Setelah mendengarkan seluruh nota pembelaan tersebut, JPU Andri Saputra menyampaikan bahwa pleidoi yang sudah disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya merupakan hak. Menurut Andri, tidak heran bila terdakwa dan penasihat hukumnya membantah segala dakwaan dan tuntutan.

”Pleidoi itu hak yang diberikan undang-undang buat terdakwa dan para tim advokat. Tentu menurut kami kalau pleidoi tentu lebih bersifat agak subjektif, karena tentunya pasti berdiri pada posisi memihak terdakwa,” ucap Andri saat diwawancarai usai persidangan.