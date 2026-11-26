Polisi Bongkar Jaringan Ganja Lintas Sumatera, 38,7 Kg Barang Bukti Disita

JAKARTA - Penelusuran kasus narkotika kerap bermula dari jejak kecil sebelum akhirnya membongkar jaringan besar. Hal itu dibuktikan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Jakarta Selatan dengan menyita total 38,7 kilogram ganja golongan I yang diduga dipasok dari Sumatera Barat. Pengungkapan tersebut bermula dari penangkapan seorang pengguna dengan barang bukti 4,29 gram ganja.

Kepala Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Nugrahadi Kusuma mengatakan, pengungkapan ini merupakan bagian dari program quick wins Kapolri dalam penegakan hukum narkotika. Proses penyelidikan dilakukan secara bertahap dari bawah ke atas, mulai dari pengguna, bandar kecil, hingga mengarah ke jaringan yang lebih besar.

"Pengungkapan ini hasil dari pengembangan, ya, pengembangan kami bermula dari tertangkapnya pengguna, kemudian dikembangkan sampai bandar kecil, akhirnya sampai ke bandar besar, ya," ujar Nugrahadi kepada wartawan, Rabu (25/11/2026).

Sementara itu, Kanit 2 Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Binur Simbolon memaparkan, rangkaian pengungkapan dimulai dari penangkapan seorang pengguna dengan barang bukti 4,29 gram ganja. Interogasi terhadap pengguna tersebut mengarah pada penangkapan pelaku berinisial AR dengan barang bukti 1 kilogram ganja. Pengembangan kemudian berlanjut terhadap RE dan AD hingga polisi berhasil menyita puluhan kilogram ganja.