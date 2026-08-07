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Ratusan Senjata Ditemukan di Gudang Sekolah Kebayoran Lama, Polisi Periksa Pihak Yayasan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |19:05 WIB
Ratusan Senjata Ditemukan di Gudang Sekolah Kebayoran Lama, Polisi Periksa Pihak Yayasan
Kasi Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Joko Adi.
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JAKARTA - Polres Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yayasan sekolah kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama pascatemuan ratusan senjata airsoft gun di gudang sekolah. Kasi Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Joko Adi mengatakan bahwa kepolisian juga akan memeriksa pihak yayasan lama terkait temuan tersebut.

"Sudah ada saksi dan dijadwalkan hari ini juga ada pemeriksaan saksi dari pihak yayasan. Tentunya dari keterangan saksi akan berkembang ke arah mana yang harus kita dalami terkait senjata-senjata ini," ujar Joko Adi kepada wartawan, Jumat (7/8/2026).

Menurutnya, penyelidikan kasus tersebut tak lepas dari pihak yayasan yang melaporkan temuan senjata airsoft gun tersebut meski sebelumnya polisi telah membuat laporan model A pula. Polisi juga bakal berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk membongkar brankas yang disebut ada pula di sekolah tersebut.

Dari saksi pihak yayasan, bebernya, polisi bakal menggali sudah berapa lama senjata itu ada di gudang tersebut, termasuk menggali keterangan kaitannya dengan pengurus yayasan lama sekolah itu. Pasalnya, temuan ratusan senjata itu disebut-sebut oleh pihak yayasan saat ini selaku Pelapor ada kaitannya dengan persoalan sengketa pengurus yayasan lama.

"Informasinya kan ada juga keterkaitan dengan pengurus yayasan lama, itulah yang nanti akan kami dalami, ke depan perkembangan kita sampaikan kembali. Kami berawal dari pihak yayasan keterangannya nanti apa, penjelasannya yayasan, petunjuk-petunjuknya, tentunya di situ akan berkembang," tuturnya.

Joko menambahkan, polisi juga nantinya bakal memanggil pihak pengurus yayasan lama guna mendalami kepemilikan ratusan senjata itu. Terlebih, ada dugaan ratusan senjata itu berkaitan pengurus yayasan lama.

"Dugaannya seperti itu dan tentunya akan kami undang, akan kami undang kaitan yang disebutkan yayasan ada kaitannya dengan pengurus lama, itu menjadi poin dalam pemeriksaan nanti," katanya.

(Rahman Asmardika)

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