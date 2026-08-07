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Penampakan Ruangan Berisi Ratusan Senjata di Sekolah Kebayoran Lama: Ditutup Garis Polisi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |20:09 WIB
Penampakan Ruangan Berisi Ratusan Senjata di Sekolah Kebayoran Lama: Ditutup Garis Polisi
Ruangan tempat penyimpanan ratusan senapan di sekolah yayasan di Kebayoran Lama.
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JAKARTA - Ruangan di sebuah sekolah swasta yang berada di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kini berada dalam pengawasan ketat pihak kepolisian setelah ditemukannya ratusan senjata, narkoba, dan CD porno di dalamnya. Ruangan, yang disebut sebagai ruangan mantan pimpinan pemilik yayasan sekolah, memiliki sebuah bunker di dalamnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, salah satu ruangan yang berada di dalam area sekolah terlihat tertutup rapat dan tergembok dari luar. Pintu kayu berwarna cokelat yang menuju ke ruangan itu kini dipasangi garis polisi berwarna kuning cerah yang melintang rapat.

Pemasangan garis polisi ini dilakukan guna mencegah pihak-pihak yang tidak berkepentingan memasuki area steril tersebut selama proses penyelidikan berlangsung.

Pada area lain, terlihat satu ruangan lain yang ditutup oleh terpal berwarna putih. Terlihat juga bekas garis polisi melintang di dalam terpal putih tersebut. Ruangan itu merupakan gudang tempat ditemukannya ratusan pucuk senjata. Ruangan tersebut berada di sebelah area sekolah TK.

Kuasa hukum yayasan sekolah swasta di Jakarta Selatan, Hermawanto menjelaskan, seluruh senjata yang ada dalam ruangan itu telah disita oleh pihak kepolisian.

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