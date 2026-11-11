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Kabakom Bantah Gibran Soal Prabowo Sarankan Fight di PTUN!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |07:25 WIB
Kabakom Bantah Gibran Soal Prabowo Sarankan Fight di PTUN!
Kabakom RI, Syahganda Nainggolan (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemeritah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan untuk berjuang, atau fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan ijazahnya.

Syahganda mengatakan, dirinya berada di Istana Negara pada Selasa (10/11) hingga pukul 18.00 WIB usai acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo. Dia pun melihat secara langsung bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra paling terakhir bertemu Presiden Prabowo untuk memberikan gambaran hukum terkait polemik ijazah Gibran.

Sebelumnya, Yusril mengatakan dirinya telah memberikan pandangan hukum kepada Presiden Prabowo bahwa tidak ada gunanya bagi Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya di PTUN. Mengingat, dua putusan soal Ijazah Gibran dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah final dan mengikat.

"Aku kan sampai jam 6 di Istana habis hari penyerahan gelar Pahlawan kan. Nah itu kan aku sampai melihat ya Yusril (bertemu Presiden) yang terakhir berarti (pandangan hukum) Yusril yang bener kan," kata Syahganda, Rabu (11/11/2026).

Syahganda menegaskan, bahwa Yusril telah mengungkapkan tidak ada kesempatan atau celah hukum lagi bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya di PTUN. Pandangan Yusril ini pun, kata Syahganda, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk (Gibran fight di) PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," tegasnya.

 

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