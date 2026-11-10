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Ajukan Mundur sebagai Wapres, Gibran: Pak Presiden Sudah Seperti Ayah Saya Sendiri!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |18:04 WIB
Ajukan Mundur sebagai Wapres, Gibran: Pak Presiden Sudah Seperti Ayah Saya Sendiri!
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Okezone
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JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya. Gibran menghormati seluruh aspirasi masyarakat mengenai keabsahan dokumen penyertaan ijazah SMA

Dalam kesempatan itu, Gibran mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah seperti ayahnya sendiri.

"Seperti teman teman ketahui. Tadi pagi saya ketemu dengan bapak presiden, pak presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri," kata Gibran saat ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini ini, saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut tidak ada lagi jalur hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui pengadilan.

 

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