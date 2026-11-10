Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suasana Rumah Dinas Wapres Lengang Usai Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |17:20 WIB
Suasana Rumah Dinas Wapres Lengang Usai Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo
Rumah Dinas Wapres di Mentang tampak lengang.
A
A
A

JAKARTA — Rumah dinas (rumdin) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau lengang pada Selasa (10/11/2026) sore. Suasana sepi ini terlihat usai munculnya kabar bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 16.30 WIB, arus lalu lintas di sekitar kawasan Taman Suropati di depan rumah dinas Wapres terpantau ramai lancar.

Kendaraan taktis milik aparat keamanan yang biasanya disiagakan di area tersebut kini tidak terlihat terparkir. Penjagaan di sekitar bagian luar rumah dinas pun terpantau minim dan lengang.

Sementara itu, aktivitas masyarakat di area depan rumah dinas Wapres berjalan relatif normal tanpa pengamanan ekstra.

Sebelumnya, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik keabsahan ijazah, menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253234//prabowo-Uz7v_large.jpg
Ajukan Mundur sebagai Wapres, Gibran Masih Dampingi Prabowo Beri Gelar Pahlawan di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253229//prabowo_dan_gibran-35jD_large.jpg
Gibran Ajukan Mundur dari Wapres, Pertemuannya dengan Prabowo Berlangsung 2,5 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253225//wakil_presiden_gibran-ZB3m_large.jpg
Prabowo Tak Menolak Niat Gibran Mundur dari Kursi Wapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253223//gibran-LKga_large.jpg
Gibran Mohon ke Prabowo Diberi Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazahnya di PTUN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253220//mensesneg_prasetyo-9kdL_large.jpg
Breaking News! Gibran Temui Prabowo, Ajukan Pengunduran Diri dari Wapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253141//kamrussamad-iX53_large.jpg
Gerindra Sikapi Serius Usulan Pemakzulan Gibran, Rapat Internal Digelar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement