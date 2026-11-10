Suasana Rumah Dinas Wapres Lengang Usai Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo

JAKARTA — Rumah dinas (rumdin) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau lengang pada Selasa (10/11/2026) sore. Suasana sepi ini terlihat usai munculnya kabar bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 16.30 WIB, arus lalu lintas di sekitar kawasan Taman Suropati di depan rumah dinas Wapres terpantau ramai lancar.

Kendaraan taktis milik aparat keamanan yang biasanya disiagakan di area tersebut kini tidak terlihat terparkir. Penjagaan di sekitar bagian luar rumah dinas pun terpantau minim dan lengang.

Sementara itu, aktivitas masyarakat di area depan rumah dinas Wapres berjalan relatif normal tanpa pengamanan ekstra.

Sebelumnya, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik keabsahan ijazah, menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi.