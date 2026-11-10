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Prabowo Tak Menolak Niat Gibran Mundur dari Kursi Wapres

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |15:49 WIB
Prabowo Tak Menolak Niat Gibran Mundur dari Kursi Wapres
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut tidak menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya. Niat tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo selama sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dia mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah dinamika persoalan keabsahan ijazah Gibran yang belakangan bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika persoalan ijazahnya.

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo.

 

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