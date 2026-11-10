Gerindra Sikapi Serius Usulan Pemakzulan Gibran, Rapat Internal Digelar

JAKARTA - Partai Gerindra belum menentukan sikap terkait usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Meski demikian, Gerindra menilai aspirasi tersebut perlu disikapi secara serius sesuai dengan ketentuan konstitusi dan perundang-undangan.

Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad mengatakan, aspirasi terkait pemakzulan Gibran perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme di parlemen.

"Bagi kami fraksi Gerindra ini sesuatu yang penting untuk disikapi secara serius, sebagaimana kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku," ujar Kamrussamad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Kamrussamad mengatakan, Gerindra belum mengambil keputusan terkait usulan tersebut. Menurut dia, partainya akan menggelar rapat internal untuk menentukan sikap.