Dalam 2 Pekan, Polri Ungkap 1.446 Kasus Curanmor dan Tangkap 1.672 Tersangka

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap 1.446 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam operasi serentak selama dua pekan terakhir. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 1.672 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 471 unit kendaraan barang bukti diserahkan kembali kepada para korban.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pengungkapan besar-besaran ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi Mabes Polri terhadap kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.

Bareskrim Polri telah menginstruksikan seluruh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum di tingkat polda untuk meningkatkan penindakan terhadap sindikat curanmor. Upaya tersebut diimbangi dengan intensifikasi patroli reserse guna menciptakan ruang publik yang aman dan kondusif.

"Selama dua minggu ini, hasil kerja keras seluruh jajaran reserse telah mengungkap sebanyak 1.446 laporan polisi, dengan tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 1.672 orang," ujar Susatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dari total tersangka, sebanyak 1.489 orang berperan sebagai eksekutor pencurian langsung, sementara 102 orang lainnya bertindak sebagai penadah. Polisi juga membongkar jaringan yang terlibat dalam penampungan dan penjualan kendaraan hasil kejahatan tersebut.