Momen Prabowo Panggil 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ini Bocoran Isi Pertemuannya!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang bagi Presiden untuk bertukar pandangan dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri.

Prabowo menyambut langsung kedatangan para mantan Kapolri. Suasana pertemuan berlangsung hangat sejak para tokoh memasuki ruang pertemuan dan bersalaman dengan Presiden.

Dalam pertemuan itu, Prabowo bersama para mantan Kapolri membahas berbagai isu yang tengah terjadi.

Pertukaran pandangan tersebut juga menjadi kesempatan untuk menyerap pengalaman dari para mantan pemimpin Polri yang pernah menghadapi beragam persoalan keamanan dan penegakan hukum pada masa kepemimpinannya.

Pertemuan lintas generasi tersebut mempertemukan pengalaman para mantan Kapolri dengan dinamika pemerintahan saat ini.

Selain menjadi momentum silaturahmi, pertemuan juga mencerminkan komunikasi antara Presiden dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam memimpin institusi kepolisian.