DPR Belum Bahas Pemakzulan Gibran, Dasco: Tunggu Paripurna

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pimpinan DPR belum membahas secara resmi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. DPR masih menunggu pembukaan masa sidang serta keputusan lengkap Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Dasco mengatakan, DPR telah menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait desakan pemakzulan Gibran. Namun, pimpinan DPR juga belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus), yang biasanya melibatkan perwakilan fraksi-fraksi.

"Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Karena itu, DPR akan menunggu pembukaan masa sidang pada Selasa (10/11/2026) untuk melihat perkembangan sikap para anggota dewan terkait usulan pemakzulan tersebut.