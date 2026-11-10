Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Belum Bahas Pemakzulan Gibran, Dasco: Tunggu Paripurna

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |07:27 WIB
DPR Belum Bahas Pemakzulan Gibran, Dasco: Tunggu Paripurna
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pimpinan DPR belum membahas secara resmi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. DPR masih menunggu pembukaan masa sidang serta keputusan lengkap Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Dasco mengatakan, DPR telah menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait desakan pemakzulan Gibran. Namun, pimpinan DPR juga belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus), yang biasanya melibatkan perwakilan fraksi-fraksi.

"Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Karena itu, DPR akan menunggu pembukaan masa sidang pada Selasa (10/11/2026) untuk melihat perkembangan sikap para anggota dewan terkait usulan pemakzulan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/340/3253032//viral-RXCK_large.jpg
Kepsek yang Copot Foto Wapres Minta Maaf Usai Didatangi Relawan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/337/3253050//demo-ivYR_large.jpg
Didemo Massa, Wapres Gibran Hormati Penyampaian Aspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/337/3252970//dasco-XG8W_large.jpg
Dasco Ungkap Pertemuan Prabowo dan 10 Eks Kapolri Singgung Penyadapan Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/337/3252962//dpr_ri-UhN9_large.jpg
Dasco soal Rapat Usulan Pemakzulan Gibran: Tunggu Masa Sidang DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/337/3252860//pemerintah-GjMX_large.jpg
Ketua Fraksi MPR PAN Soroti soal Usulan Pemakzulan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/337/3252673//bachtiar_nasir-pmDZ_large.jpg
ARBI Gelar Aksi Besok, Singgung Pemakzulan Gibran hingga Penyadapan Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement